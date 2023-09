Österreichs Dressurteam auf Olympia-Kurs

Österreichs Dressurreit-Team liegt nach dem ersten Tag der Europameisterschaft in Riesenbeck im Kampf um ein Olympia-Ticket ausgezeichnet im Rennen. Die OEPS-Equipe zeigte am Mittwoch dank Christian Schumach auf Te Quiero (70,217 Prozent) und Florian Bacher auf Fidertraum (71,724) in der EM die viertbeste Teamleistung und ist in der bereinigten Olympia-Qualifikationswertung sogar Erster.