Häftling wollte nicht in die Einzelhaft

Er zieht den Ärger magisch an. Zumindest aus Sicht seiner Freunde und Bekannten. Mit dem Gesetzt geriet er deswegen schon öfters in Konflikt. „In meiner Heimat ist sogar ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt“, hält der 21-Jähriger mit geschwellter Brust fest. Der Serbe musste sich diesmal am Landesgericht St. Pölten wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.