Wiederbetätigung durch Nazi-Tattoos

Der 47-Jährige will nicht mehr diese Gesinnung teilen, vielmehr seien es Jugendsünden gewesen: Die Tattoos entstanden zwischen 1991 und 1996. „Beim ersten mit den Fingern war ich 14 und alkoholisiert.“ Er sei danach in der Hooligan-Szene aktiv gewesen, spricht von einem „fließenden Übergang in die rechte Szene“. Aber: „Heute würde ich es nicht mehr machen.“ Aufgekommen ist die Sache durch den zufälligen Blick eines Polizeischülers. Die Tattoos will er weglasern lassen. Das bereits rechtskräftige Urteil: Schuldig, 15 Monate bedingte Haft.