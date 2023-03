„Mauthausen hat mir Augen geöffnet“

Tattoos als „Rauschaktion“

In Österreich ist bereits das Verherrlichen der NS-Vergangenheit und das zur Schau stellen von NS-Symbolen strafbar. Der Angeklagte hat dies in mehrfacher Hinsich getan, wie er selbst zugibt: In unzähligen WhatsApp-Nachrichten hat er die Gräuel der Nazis als geschmacklose Satire dargestellt. In seiner Wohnung hatte er Bilder von Hitler hängen. Und am Körper hatte er eindeutige Tattoos: ein Hakenkreuz auf der linken Brust und SS-Symbole am Oberarm.