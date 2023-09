Griechenland klagt jetzt über „biblische Plagen“

Appelle an Bevölkerung „werden nicht ausreichen“

Die Regierung habe dazu aufgerufen, in den betroffenen Gebieten zu Hause zu bleiben, es gibt ein Fahrverbot, um mögliche Opfer zu vermeiden. „In diesem Sommer passiert eines nach dem anderen“, so Manola weiter. Künftig werde es aber nicht mehr genügen, sich bloß mit Appellen an die Bevölkerung durch solche Wetterkapriolen zu kämpfen.