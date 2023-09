Großer Tag: Sturm auf die Champions League

Für Sturms Fußball-Frauen steht am Mittwoch in Holland das Highlight-Spiel in der Champions-League-Quali an: Schwarz-Weiß trifft in Enschede auf das Spitzenteam von Twente (19 Uhr). Der Vizemeister der Admiral-Bundesliga wurde allerdings vor der großen Hürde von zwei „Spionen“ bestens informiert.