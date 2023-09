Feuerwehrmann stürzte bei Löscharbeiten vom Dach

In der Tiroler Gemeinde Axams kam es am Dienstag in einem Einfamilienhaus zu einem Brand. Einer der Feuerwehrleute ist dabei sieben Meter vom Dach in Tiefe gestürzt, wo er verletzt am Boden liegen blieb. Der Brand ist nach dem Großeinsatz mit 82 Einsatzkräften der Feuerwehren gelöscht.