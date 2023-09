Kultlokale vor dem Aus: „Großer Fehler der Stadt“

Urlaubsflair mitten in der Stadt, direkt am Wasser, mit eigenem U-Bahn-Anschluss. Die Lokale der „Sunken City“ auf der Donauinsel mit internationaler Gastronomie, schwimmenden Bars, Lounges und Beach Clubs sind bei vielen Wienern sehr beliebt. Besonders an heißen Tagen und in lauen Sommernächten. Doch bei der Reichsbrücke unterhalb des Leuchtturms bleibt kein Stein auf dem anderen. Das Areal wird völlig neugestaltet - wir berichteten. Die derzeitigen Lokale sollen dafür abgerissen werden. Die Stadt will hier tabula rasa machen und nennt es ein „umfassendes Facelifting“.