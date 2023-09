Immobilien sind immer schwerer finanzierbar

Neubauleistung wird zurückgehen

Das Thema Leistbarkeit dürfte die Nachfrage nach Eigentum empfindlich dämpfen. Dass jedoch bestehende Kreditnehmer in Zeiten der Zinswende in größerem Ausmaß in Bedrängnis geraten, zeichne sich eher nicht ab. Das spreche auch gegen eine schärfere Preiskorrektur. Selbiges gelte für das Zusammenspiel von fundamentalem Angebot und fundamentaler Nachfrage. „Österreich wächst weiter. Gleichzeitig wird die Neubauleistung deutlich zurückgehen. Das stützt den Markt“, so Raiffeisen-Immobilienanalyst Fabian Blasch.