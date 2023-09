Wegen Stalker: Barrymore will sich Panikraum bauen

Vorbestraft und „verliebt“

Busto war der Polizei nicht unbekannt, wie sein Strafregister verriet, wurde er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Einbruchs und Hausfriedensbruchs verhaftet. Sein Ruf eilte ihm voraus, denn nur zwei Tage später stand exakt derselbe Mann vor Barrymores Haustüre in Southampton, Long Island, und versuchte sich Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Glücklicherweise war die „E. T.“-Darstellerin zu diesem Zeitpunkt selbst nicht zu Hause und die Einsatzkräfte konnten den Mann in Gewahrsam nehmen.