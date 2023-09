Stadion-Rasen braucht nach fünf Spielen Pause!

„Die wissen nicht, ob sie in ihrem Stadion spielen können, weil sie den Rasen sanieren müssen“, hörte man am Sonntag aus Ried. „Sanieren ist das falsche Wort, es braucht Pflege“, sagt am Montag BW-Linz-Boss Christoph Peschek über das Terrain im Hofmann-Personal-Stadion.