Fehlende Daten: „Bemängeln das schon seit Jahren“

„Wir benötigen in Tirol mehr Hilfsangebote“

Doch dem noch nicht genug, Harasser möchte schon deutlich früher ansetzen: „Beinahe 800 Kinder und Jugendliche können in Tirol jährlich nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Sie leben in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften oder bei Pflegeeltern. Es braucht mehr präventive Unterstützungsangebote, die verhindern, dass Familien überhaupt erst auseinanderbrechen.“ Dafür müsse zuerst einmal mehr finanziert werden, aber in der Folge könnte so viel Geld in der ohnehin sehr kostenintensiven Fremdunterbringung eingespart werden. Außerdem würde „viel Leid, das durch die Trennung von Eltern und Kindern geschieht, verhindert werden“, ist die Kinder- und Jugendanwältin überzeugt.