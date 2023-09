Wiener kassiert wegen gelber Linie Strafe

Nichtsahnend parkte der Rentner Otmar L. an einem Sonntag in der Firmiangasse vor der Kirche in Ober-Sankt-Veit. Ein paar Wochen nach seinem Besuch auf dem karitativen Flohmarkt flatterte dann die böse Überraschung in seinen Briefkasten. Er wurde anonym angezeigt und soll 58 Euro fürs Falschparken bezahlen.