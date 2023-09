Abzocke auf Privatgrund bereits Geschäftsmodell

Brigitte S. wollte eigentlich nur die Medikamente für ihre an Alzheimer erkrankte Mutter abholen. Da sie sich in der Gegend nicht so gut auskennt, wendete sie ihr Auto auf einem kleinen Schotterplatz. Wenige Tage später flatterten ihr nicht nur eine, sondern zwei Besitzstörungsklagen von derselben Adresse in der Donaustädter Breitenleer Straße ins Haus.