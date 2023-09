Der kleinste Küchenchef der Welt lädt Sie ein

Nach der Sommerpause kehrt jetzt im Hilton Vienna Plaza wieder jemand ganz Besonderes in das Wiener Luxushotel zurück. Ein mehrgängiges Menü erwartet Sie hier und das alles zubereitet vom „Kleinsten Koch der Welt“! Was ein Dinner bei diesem Küchenchef so besonders macht und wie Sie gewinnen können, erfahren Sie hier!