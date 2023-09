Ski- und Snowboard-Olympia-Champ sehr akrobatisch

WMs verpasst

Der Ordnung halber staubte sie dann aber freilich auch noch im Snowboard, konkret im Parallel-Riesentorlauf, Gold ab. Ebenso wie dann 20222 in Peking. Die alpine Ski-WM 2023 in Courchevel und Meribel musste sie dann ebenso sausen lassen wie die Snowboard-WM in Georgien. Das operierte Schlüsselbein spielte nicht mit. Laut jüngsten Instagram-Postings scheint sie aber wieder voll in Form zu sein. Wer weiß, was da noch alles von ihr kommt.