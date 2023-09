Salma Hayek feierte 57er mit Bikini-Fotos

An ihrem 57. Geburtstag hat sich Hollywood-Star Salma Hayek dankbar gezeigt. „Ich bin so glücklich, am Leben zu sein, und so überaus dankbar für all die Segnungen!!!“, schrieb sie ihren rund 26,5 Millionen Followern am Wochenende auf Instagram. Die Schauspielerin, die als eine der erfolgreichsten Latinas im Filmgeschäft gilt, zeigte sich mit knallrotem Bikini an einem paradiesischen Strand mit türkisfarbenem Wasser.