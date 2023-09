80 Feuerwehrleute löschen Brand in einer Wohnung

Flammen im obersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses: In einer Wohnung in Vorderweißenbach in Oberösterreich brach in der Nacht auf Montag Feuer aus. Sieben Feuerwehren mit 80 Mann rückten an. Die Rettung brachte drei Personen mit Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser.