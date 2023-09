Kreml: Seedrohnenangriff auf Krim-Brücke abgewehrt

Russland hat nach offiziellen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Die ukrainischen Marinedrohnen seien rechtzeitig im Schwarzen Meer entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Samstag mit. Die Rückeroberung der Krim ist weiter erklärtes Ziel der ukrainischen Verteidiger. Präsident Wolodymyr Selenskyj empfahl den russischen Truppen am Freitag, die Halbinsel zu verlassen, „um Leben zu retten“.