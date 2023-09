Haft droht: Ukrainerinnen tanzen auf Soldatengrab

Alles fing mit einem Besuch am Friedhof in Kiew an. Der Vater der beiden Schwestern ist im Krieg gefallen. Er liegt hier begraben. Es ist der Unabhängigkeitstag des Landes. Plötzlich wird getanzt - vor laufender Kamera. Im Hintergrund wehen Landesfahnen, rundherum sieht man die geschmückten Gräber. Die jungen Frauen filmen sich mit ihrem Handy beim Tanzen, und teilen die Videos auf Instagram. Ein Sturm der Entrüstung bricht los.