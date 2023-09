Ab 17 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz

Den Start in die Jubiläumssaison der Fußball-Bundesliga haben sich die WSG Tirol und Aufsteiger Blau-Weiß Linz sicherlich anders vorgestellt. Am Samstag kämpfen die beiden noch sieglosen und am Tabellenende platzierten Vereine in der sechsten Runde um den ersten Erfolg. „Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel“, erklärte WSG-Akteur Luca Kronberger vor dem Spiel am Innsbrucker Tivoli.