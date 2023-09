Schiedsrichter-Nachricht brachte neue Motivation

Sie sind DAS Liebesdoppel der Tenniswelt. Seit 2019 sind Gael Monfils und Elina Switolina ein Paar, seit 2021 verheiratet, seit dem Vorjahr auch Eltern. Stets verfolgen sie die Matches des jeweils anderen. Doch was machen, wenn beide zeitgleich spielen? In der zweiten Runde der US Open wandten sich beide hilfesuchend an den Schiedsrichter - und Switolina zog daraus Energie für ihr eigenes Match.