Einsturzgefahr: Viele britische Schulen bleiben zu

Betroffen seien Bildungseinrichtungen mit Gebäuden, die eine bestimmte Betonsorte enthalten, erklärte das britische Bildungsministerium am Donnerstag. Die meisten Schulen würden den Präsenzunterricht an ihren Standorten vornehmen, an denen der betroffene Beton nicht vorhanden ist. Eine „Minderheit“ müsse allerdings ganz oder teilweise in Ausweichunterkünfte umziehen.