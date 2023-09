Geburtsort von „Stille Nacht“ feiert 1100 Jahre

60 Vereine und zwölf Riesenfiguren beim Umzug

Um die Geschichte des Ortes gebührend feiern zu können, packten die Bewohner in den vergangenen Tagen fleißig mit an. Innerhalb von nur zwei Tagen errichteten sie ein großes Festzelt. „Bereits vor drei Jahren haben wir mit der Planung für das Fest begonnen“, erzählt Hermann Jäger, Festobmann und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Neben dem 1100-Jahre-Jubiläum feiert Mariapfarr am Freitag auch die Markterhebung.