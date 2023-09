2000 Unterschriften gegen Amazon-Verteilzentrum

Die Sprecherin der Initiative erhofft sich in der Sitzung des Stadtparlaments endlich Antworten. „Dass bisher offensichtlich keine Strategien für den explosionsartigen Verkehrszuwachs am Tisch liegen, ist pure Verantwortungslosigkeit.“ Sie geht davon aus, dass alle 15 Minuten bis zu 40 Kleinlaster in Reih und Glied das Verteilzentrum verlassen könnten. Bereits jetzt ist der Kreuzungsbereich des Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe zur Westautobahn völlig überlastet. Kürzlich eröffnete im Umfeld der Tankstelle ein Fast-Food-Lokal, das Lagerhaus Amstetten plant einen Neubau. Auch die Errichtung einer großen Waschstraße steht im Raum.