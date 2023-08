Jugendlicher (16) nach Spritztour im Gefängnis

Erst am 8. April, also eine Woche später, fanden Beamten den Neuwagen in Elixhausen schwer beschädigt vor. An diesem Tag wurden die Täter im Auto auch geblitzt. Mehr als 400 Kilometer dürften sie mit dem Auto zurückgelegt haben. Ein 16-jähriger Salzburger konnte als Beschuldigter ermittelt werden, informiert die Exekutivbehörde. Doch dieser schwieg im Verhör. Er befindet sich nun, auch wegen anderer Straftaten, in der Justizanstalt in Puch.