Dakota Johnson ist nicht mehr wiederzuerkennen!

Der Look der schüchternen Journalistin Anastasia Steel aus „Fifty Shades of Grey“ brannte sich in die Köpfe der Millionen Zuschauer und auch privat trug Dakota Johnson ihre Haare „schon immer“ genau so: lang, braun, gerade herabfallend. Auf einem neuen Schnappschuss der hübschen Schauspielerin nach einer radikalen Veränderung hätten wir sie beinahe nicht erkannt.