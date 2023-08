„Für so dumm sollte man die Banken nicht halten“

„Langsam frage ich mich: Was sollen wir noch alles tun?“ Das sagt Heinrich Schaller, wenn er auf die Kritik an den Banken angesprochen wird. Laut dem Raiffeisen-OÖ-Chef braucht‘s weitere Maßnahmen, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Außerdem spricht der Bank-Manager über hohe Lohnabschlüsse und deren Folgen.