Fall Teichtmeister: So läuft der Anstalts-Alltag

Die Vorzeichen in der Causa Teichtmeister haben sich geändert. Letzte Woche wurde bekannt, dass dem Ex-Burgschauspieler, der wegen Besitz und Herstellung pornografischer Darstellungen Minderjähriger angeklagt ist, die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum droht. Doch was bedeutet das, und wieso kann die Einweisung bedingt ausgesprochen werden? Die „Krone“ fragte im Justizministerium nach.