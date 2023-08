Welche Oma hat das Sagen bei den Royal-Kindern?

Immerhin zieht sie mit ihren Kindern den Zweiten, die Dritten und den Vierten in der britischen Thronfolge groß. Braucht die Prinzessin von Wales dann mal einen Rat oder Hilfe in Sachen Sprösslinge, wendet sie sich damit an ihre Mutter - Carole Middleton (68) - und das ganz zum Leidwesen Camillas!