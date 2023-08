Erster Sommer-Solo-Auftritt von Königin Camilla

Die Aktion, die von Gyles Brandreth (75) ins Leben gerufen wurde, fand jedoch nicht nur an der Fielding Primary School in London statt, an der Camilla zu Besuch war. In einem Posting der Königsfamilie dazu hieß es: „Über 800 Pflegeheime und Schulen aus ganz Großbritannien haben seit der Gründung teilgenommen, und letztes Jahr nahmen auch Schulen in Griechenland, Rumänien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nigeria und den USA teil.“