Dominic Thiem „zu krank“ für Medientermin

Verzweifelt sah Thiem nach dem ersten Satz in Richtung seiner Box, griff sich auf den Bauch und rief: „Es kommt nichts raus, es kommt nichts raus!“ Der Niederösterreicher quälte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht noch einmal zurück auf den Platz, probierte es - doch es war völlig umsonst. Nur vier Aufschläge seines Gegners später, die Thiem regungslos an sich vorbeifliegen ließ, ging gar nichts mehr, winkte der Lichtenwörther verzweifelt ab - und fand sein beherzter Auftritt bei den US Open ein jähes Ende. Es kam nach der zuvor gezeigten Leistung wahrlich aus dem Nichts!