US Open: Ofner gegen Tiafoe - heute LIVE

Ofner Außenseiter

Druck mache er sich gegen den 25-jährigen Tiafoe nicht. „Ich werde leichter in die Partie gehen. So oft habe ich noch nicht gespielt, gegen solche Spieler. Vielleicht geht ein bisschen was auf, vielleicht einmal ein Satz.“ Gegen einen dieser Größenordnung hat Ofner im French-Open-Achtelfinale mit Stefanos Tsitsipas als Gegner gehabt, gegen die damalige Nummer fünf reichte es zu keinem Satzgewinn. Froh sei er, überhaupt erstmals bei den US Open im Hauptfeld zu stehen. „Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist das Grand Slam, bei dem ich mich am schwierigsten tue.“