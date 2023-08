„Wir wissen selbst noch nicht genau was es ist“

Ganzkörper-Check in Österreich

Der Manager des Ex-US-Open-Siegers berichtete, dass die bis dahin „letzte Diagnose“ in den USA „Reflux“ bzw. „Gastritis“ gewesen und auch so behandelt worden sei. „Jedoch werden wir jetzt in Österreich einen Ganzkörper-Check machen, wo wir hoffentlich ein Ergebnis bekommen und wissen was zu tun ist.“ Diese Magenprobleme machen Thiem bereits seit Winston-Salem zu schaffen, präzisierte Moritz Thiem nochmals.