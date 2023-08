Airbus geriet in Turbulenzen: Elf Verletzte

Serie von gefährlichen Turbulenzen

Zuletzt hatten sich die Zwischenfälle mit Passagierflugzeugen gehäuft. Laut einem Bericht des Senders CBS kam im März sogar eine Person ums Leben, als ein Bombardier CL30-Jet auf dem Flug vom Dillant-Hopkins Airport in New Hampshire zum Leesburg Executive Airport in Virginia in schwere Turbulenzen geriet. Der Flug habe zum Bradley International Airport in Windsor Locks, Connecticut, umgeleitet werden müssen.