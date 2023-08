Langzeitprojekt U2 geht 2035 in die Verlängerung

Der Bau der U2xU5 schreitet weiter mit großen Schritten voran. Wer mit offenen Augen in der Stadt unterwegs ist, sieht die vielen, zum Teil auch nervigen Baustellen, an allen Ecken und Enden. Doch es wird munter weiter gebaut. Montagvormittag erfolgte der Auftakt für die Verlängerung der U2 bis in den Süden der Stadt. Südlich des Matzleinsdorfer Platzes wird eine rund 2,2 kilometerlange Strecke mit zwei neuen U-Bahnstationen entstehen (Gußriegelstraße und Wienerberg). Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.