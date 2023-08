Klimakleber legen Frühverkehr in St. Pölten lahm

„Wir machen weiter“, vermeldet dazu die Letzte Generation auf X. Und sendet damit eine eindeutige Botschaft an die Politik. So hatte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erst vergangene Woche in einem Brief an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erneut deutlich schärfere Strafen für Klimakleber gefordert. So sollen hohe Strafen abschreckend wirken.