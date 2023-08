Rapid-Trainer Barisic: „Sowas von unverdient!“

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): „Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, es war ein glücklicher Punkt, so ehrlich bin ich schon. Erste Halbzeit haben wir ein Traumtor gemacht und immer wieder gut umgeschaltet. In der zweiten Halbzeit haben sie uns mit Beginn eingeschnürt, dann hat man schon gemerkt, wie es ist in Hütteldorf, wenn sie auf die Westtribüne spielen, was da für ein Druck entstehen kann. Wir waren da bei einigen Situationen glücklich, haben aber auch die Chance gehabt für einen Lucky Punch durch Taferner. Am Ende des Tages war Rapid besser und wir nehmen einen glücklichen Punkt mit nach Hause.“