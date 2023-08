Jancker weg: Das große Beben in Leoben!

Und dann hat es bumm gemacht! In Leoben, Stadtteil Donawitz, kam es Sonntag zum großen Erdbeben. Der Aufsteiger trennte sich nach nur fünf Spieltagen von Trainer Carsten Jancker, der den Traditionsklub in den letzten beiden Jahren von der Landesliga in die 2. Liga geführt hatte. Ebenfalls weg: Sportchef Viktor Stevanovic!