Max Verstappen enthüllt SMS von Sebastian Vettel

„Ich glaube, es war nach fünf Siegen am Stück, dass er mir geschrieben hat und so etwas sagte wie: ‚Du machst das gut im Moment. Mach weiter so und du packst es!‘“, offenbarte Verstappen. Neun Siege in Folge, das waren bislang nur Vettel und Alberto Ascari gelungen. Dass auch er sich bald in die Liste eintragen dürfe, hatte der Niederländer hingegen lange Zeit für unrealistisch gehalten.