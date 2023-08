Der Große Preis der Niederlande - ab 15 Uhr LIVE

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich für das Heimrennen in Zandvoort in überlegener Manier die Pole Position gesichert. Im turbulenten Regen-Qualifying bei auftrocknender Strecke für den Großen Preis der Niederlande setzte sich der Lokalmatador im Red Bull am Samstag vor McLaren-Pilot Lando Norris (+0,537 Sek.) und George Russell im Mercedes (+0,727) durch. Heute strebt er seinen neunten Grand-Prix-Sieg in Folge an.