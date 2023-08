Formel 1: Wind für Williams ein „himmlisches Kind“

Zur ganz großen Überraschung - und vielleicht sogar zum Partycrasher - könnte heute Williams avancieren. Das lange Zeit nur milde belächelte Team meldete sich in Zandvoort eindrucksvoll zurück. Alex Albon stellte den FW-44 auf Platz vier, Logan Sargeant schaffte es erstmals in Q3, startet heute nach einem Ausritt von P10. „Für uns läuft es hier wirklich perfekt, der Wind hat uns richtig in die Karten gespielt“, schmunzelte Albon, der mit so einem starken Auftritt nie und nimmer gerechnet hat. „Es lief wesentlich besser als wir erwartet hatten.“