Kastenwagen überschlug sich und landete in Wiese

Augenzeugen beobachteten am Freitag kurz vor 16 Uhr den Unfall in Aurolzmünster. Der Lenker (33) aus Ried kam auf der Fahrbahn ins Schleudern und geriet dabei in eine angrenzende Wiese. Dort überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 33-Jährige konnte den Wagen noch selbst verlassen und wartete mit den Ersthelfern auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.