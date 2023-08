Mit Rad auf „Everest“: 8848 Höhenmeter für Fanny

„Für Fanny den ‚Everest‘ schaffen“

„Von Mauerbach aus werde ich auf die Sofienalpe fahren, in Summe sind es 41 Auffahrten“, so der Niederösterreicher. Starten wird Smejkal am 9. September um 20 Uhr. Wenn alles gut geht, will er Sonntagnachmittag fertig sein. „Was mir wichtig ist: Es geht nicht um mich. Es geht einzig darum, dass ich für Fanny den ,Everest‘ schaffe“, betont der Pilot. Infos und Spendenmöglichkeit online auf fannyseverestchallenge.at