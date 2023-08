Deutscher (22) vom „falschen“ Hochkönig gerettet

Weiterer Deutscher per Heli gerettet

Ein 53-jähriger deutscher Wanderer kam ebenso am Donnerstag am Nachmittag in der Nähe der Steineralm in Neukirchen am Großvenediger zu Sturz. Der Mann zog sich beim Abstieg Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste aufgrund des unwegsamen Geländes mit dem Rettungshubschrauber des Roten Kreuz Tirol geborgen werden. Der 53-Jährige wurde ins Krankenhaus Schwaz in Tirol gebracht.