„Dune: Teil 2“ wird auf nächstes Jahr verschoben

Fans des Blockbusterstreifens „Dune“ müssen wegen des Streiks in Hollywood länger auf den Kinostart der Fortsetzung warten. Das Science-Fiction-Spektakel „Dune: Teil 2“ kommt nicht wie geplant Anfang November, sondern erst im kommenden Jahr in die Kinos. Das Studio Warner Bros. kündigte am Donnerstag den neuen Start für den 15. März 2024 an.