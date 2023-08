Putin richtet Prigoschins Familie sein Beileid aus

Biden sieht Putin hinter Absturz

US-Präsident Joe Biden sagte: „Ich weiß nicht genau, was passiert ist. (...) In Russland passiert nicht viel, hinter dem Putin nicht steht.“ Die EU wollte den Vorfall vorerst nicht kommentieren. Man habe die Berichte über den Flugzeugabsturz gesehen, aber die Informationen ließen sich nur sehr schwer verifizieren, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Dienstes am Donnerstag. „Kaum etwas, was in diesen Tagen aus Russland kommt, ist glaubwürdig.“