Ex-Ärztekammer-Chef startet Petition für Neuwahlen

„Nicht mehr tragbar“

Da die gesamte Situation „nicht mehr tragbar“ sei, fordere man Neuwahlen in der Wiener Ärztekammer, heißt es in der Petition. Ob er selber Interesse an einer Rückkehr an die Kammerspitze habe? „Im Moment nicht“, versicherte Szekeres: „Wir haben einen gewählten Präsidenten, der soll das machen.“ Falls neu gewählt werde, stelle sich die Frage nach Mehrheiten aber neu. „Und dann muss man schauen.“