Machtwechsel in Ärztekammer: Szekeres abgelöst

Neue Koalition in Wien

Knapp eine Woche nach der Ärztekammerwahl in Wien hat sich nämlich bereits eine neue Koalition formiert. Am Sonntag wurde in Wien von den neuen Partnern der Koalitionsvertrag für die Funktionsperiode von 2022 bis 2027 unterzeichnet. Konkret unterfertigt wurde er von den Spitzenkandidaten der bei der Wahl siegreichen „Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte - Liste Steinhart“, der Liste „Turnusärzte für Turnusärzte - Assistenzärzt*inneninitiative“, der Liste „We4U“, den „Grünen Ärztinnen und Ärzten“, der Liste „Asklepios - die Alternative mit Mut“, den „Wahlärzten Wien“ und der „Liste Integrative Medizin“.