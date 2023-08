Mbappé aussortiert? Luis Enrique spricht Klartext

Der Transferstreit zwischen Mbappé und Paris Saint-Germain droht zu eskalieren. Der 24-Jährige hatte erklärt, seinen bis 2024 laufenden Vertrag beim französischen Meister nicht verlängern zu wollen und war bereits nicht bei der Vorbereitungsreise in Japan und Südkorea dabei. In Paris trainiert der französische Nationalspieler laut „L‘Équipe“ nun mit der Gruppe von Spielern, mit denen Trainer Luis Enrique für die neue Saison nicht mehr plant. Doch bleibt Mbappé nun bei PSG die ganze Saison am Abstellgleis?